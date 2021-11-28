Назван необычный симптом штамма «омикрон»

Заразившиеся новым штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на сильную усталость, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая предупредила власти страны о возможности возникновения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в Telegraph.

Врач отметила, что симптомы «омикрон»-штамма сильно отличаются от симптомов других штаммов и они очень легкие. В частности, сильная усталость и разбитое состояние. При этом потери или изменения ощущения вкуса и обоняния среди них нет.

Пациентами Кутзе были молодые люди разной этнической принадлежности и социального статуса. Но был среди них и ребенок шести лет. У него была повышена температура и учащен пульс.

Именно после обследования этих пациентов Кутзе предупредила власти ЮАР о возможности распространения нового штамма.