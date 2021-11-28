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Назван необычный симптом штамма «омикрон»

Ювелина Бернст
1 час назад

Заразившиеся новым штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на сильную усталость, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая предупредила власти страны о возможности возникновения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в Telegraph.

Назван необычный симптом штамма «омикрон»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач отметила, что симптомы «омикрон»-штамма сильно отличаются от симптомов других штаммов и они очень легкие. В частности, сильная усталость и разбитое состояние. При этом потери или изменения ощущения вкуса и обоняния среди них нет.

Пациентами Кутзе были молодые люди разной этнической принадлежности и социального статуса. Но был среди них и ребенок шести лет. У него была повышена температура и учащен пульс.

Именно после обследования этих пациентов Кутзе предупредила власти ЮАР о возможности распространения нового штамма.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон». Его выявили в странах на юге Африки, в частности в Ботсване и ЮАР. Позже о случаях заражения новым штаммом сообщили в Гонконге, Израиле и Бельгии. В ВОЗ считают, что «омикрон» может быть более опасным по сравнению с предшественниками.

Наука и техника,ВОЗ,
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