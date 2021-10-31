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Три безобидных продукта, способных вызвать образование тромба

Майк Габриелян
1 час назад

Российский врач-иммунолог Андрей Продеус назвал три пищевых растения, которые повышают риск образования тромбов. Его слова приводит РИА «Новости».

Три безобидных продукта, способных вызвать образование тромба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В топ-3 вошли продукты с высоким содержанием витамина K. Этот витамин сгущает кровь, улучшает ее свертываемость, что может привести к тромбам.

«Три продукта - это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион», - сказал Продеус в эфире «Первого канала».

По его словам, в ста граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. Базилик и шпинат содержат, соответственно, 7 и 6 суточных доз.

Ведущая передачи Елена Малышева добавила, что людям, страдающим атеросклерозом, варикозом и принимающим антикоагулянты, следует исключить петрушку из рациона.

Ранее юристы объяснили, почему за культивацию семян петрушки по российским законам грозит тюремный срок до 3 лет.

Наука и техника,Елена Малышева,РИА Новости,
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