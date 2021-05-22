Россиянам разъяснили запрет на петрушку

Россиянам по–прежнему можно выращивать петрушку, но запрещено культивировать её семена – за это грозит уголовное наказание. В интервью «Прайм» юрист объяснил, что делать дачникам, чтобы избежать проблем.

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Семена петрушки кудрявой попали под запрет из-за наркотического масла. В больших дозах оно смертельно опасно. Но выращивание и употребление самой зелени абсолютно законно, рассказал правозащитник и юрист Евгений Корчаго

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — сказал он.

Если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотиков, за это полагается ответственность в соответствии со ст. 228 УК РФ.

Нарушителям грозит штраф до сорока тысяч рублей. Также предусмотрены обязательные работы и исправительные работы до двух лет. Самое суровое наказание - лишение свободы до трех лет.

Если вы не намерены использовать семена кудрявой петрушки, можно не бояться выращивать ее на участке.