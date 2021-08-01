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Россиян ожидают две мощные магнитные бури в августе

Слово и Дело
2 часа назад

Повышенная активность на поверхности Солнца вызовет во второй половине августа две мощные магнитные бури. Метеозависимым людям нужно в эти дни обратить внимание на свое здоровье.

Россиян ожидают две мощные магнитные бури
Фото: NASANASA

Ожидаемые после 16 августа магнитные колебания обещают быть самыми мощными за последние полгода. Всем, кто имеет проблемы со здоровьем, медики рекомендуют в эти дни воздержаться от крепкого чая или кофе, контролировать артериальное давление. Отказаться от больших физических и умственных нагрузок, соблюдать режим сна и сделать свое питание более легким, отдавая предпочтению фруктам и овощам.

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Эмоциональным людям стоит в этот период пить успокоительные препараты на растительной основе. Перед сном будет полезно прогуляться на свежем воздухе, принять теплую ванну с травами. По утрам принимать контрастный душ или обливаться прохладной водой.

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