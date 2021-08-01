Россиян ожидают две мощные магнитные бури

Повышенная активность на поверхности Солнца вызовет во второй половине августа две мощные магнитные бури. Метеозависимым людям нужно в эти дни обратить внимание на свое здоровье.

Фото: NASA NASA

Ожидаемые после 16 августа магнитные колебания обещают быть самыми мощными за последние полгода. Всем, кто имеет проблемы со здоровьем, медики рекомендуют в эти дни воздержаться от крепкого чая или кофе, контролировать артериальное давление. Отказаться от больших физических и умственных нагрузок, соблюдать режим сна и сделать свое питание более легким, отдавая предпочтению фруктам и овощам.