Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Трансляцию на YouTube ведёт «Роскосмос» . Ракета стартовала в 17:58:25 мск.

С помощью нового российского модуля можно будет нарастить технические и эксплуатационные возможности российского сегмента МКС.

Он обеспечит возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.