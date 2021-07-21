В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

С Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука»

RT на русском
31 минуту назад
С Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.
Трансляцию на YouTube ведёт «Роскосмос». Ракета стартовала в 17:58:25 мск.
С помощью нового российского модуля можно будет нарастить технические и эксплуатационные возможности российского сегмента МКС.
Он обеспечит возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.
После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
С этим модулем российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.
Наука и техника,Видео,Роскосмос,Байконур,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители