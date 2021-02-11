Подводные археологи обнаружили останки как минимум шести человек на месте кораблекрушения пиратского суда, затонувшего в начале XVIII века у полуострова Кейп-Код на атлантическом побережье США

Как сообщает Divernet.com, речь идет о корабле Whydah Gally, который дайверы обнаружили еще в 1984 году. Ранее было установлено, что его капитаном был знаменитый английский пират Сэмюэл "Черный Сэм" Беллами.

Это судно затонуло в 1717 году. Уже почти 40 лет место кораблекрушения обследуют дайверы, в том числе эксперты из Музея пиратов Уайда в Вест-Ярмуте, штат Массачусетс.

Со ссылкой на это учреждение и сообщается, что при очередном обследовании затонувшего корабля были обнаружены скелеты, по меньшей мере, шести пиратов.

Эта находка создала интригу, ведь теперь исследователи получили возможность выяснить, находился ли в момент катастрофы на этом судне сам Беллами.

Дело в том, что три года назад исследователи нашли потомка этого пирата, который ныне проживает в Девоне. Они взяли у него образец ДНК. Теперь исследователи планируют провести геномный анализ обнаруженных останков и сравнить полученные результаты с образцом ДНК предполагаемого потомка "Черного Сэма".

"Мы надеемся, что современные передовые технологии помогут нам идентифицировать всех этих пиратов и установить их связь с потомками, которые, возможно, могут где-то сейчас проживать", — говорит ныряльщик Барри Клиффорд, который и обнаружил в 1984 году этот затонувший корабль.

Кстати, ранее дайверы уже находили останки одного пирата. Его личность идентифицировать не удалось. Но геномный анализ показал, что его происхождение было связано с Восточным Средиземноморьем.

К слову, чуть ранее реставраторы из Музея пиратов обнародовали результаты анализа плотно слежавшегося "материала", поднятого со дна на месте кораблекрушения. Оказалось, что он состоит из нескольких предметов, в том числе небольших золотых слитков, серебряных монет и пистолета. Исследователи предполагают, что это была сумка одного из пиратов, которая за много лет на дне превратилась в единую бесформенную массу.

О "Черном Сэме" ходит много легенд. Одна из них касается и описанного корабля. Судно Whydah Gally было построено в Лондоне и спущено на воду в 1715 году. Это был невольничий корабль — его изначально планировали использовать для перевозки рабов из Западной Африки в регионы Карибского бассейна. В качестве оплаты работорговцы получали драгоценные металлы, в основном золотые слитки.

Во время одного из таких "походов" это судно было захвачено пиратами Беллами. Произошло это недалеко от побережья Кубы. К тому времени у "Черного Сэма" в подчинении находились два корабля. Захваченное судно Whydah Gally стало третьим в его эскадре.

Более того, Беллами перевооружил его и сделал своим флагманом. Часть команды перешла на его сторону и осталась служить на корабле. Кстати, примерно треть всех пиратов Беллами были людьми африканского происхождения, освобожденными невольниками.