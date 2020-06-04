Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

Слухи о чипировании населения посредством вакцины от коронавируса приводят к разжиганию вражды между людьми. Такое мнение высказал миллиардер и филантроп Билл Гейтс , столкнувшийся с обвинениями в том, что он собирается сократить население Земли через вживление чипов через вакцину.

«Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне», — заявил Гейтс в интервью «Би-би-си».

По словам Гейтса, его беспокоит, что конспирологические и антинаучные теории широко распространяются с помощью цифровых технологий. Если люди будут думать, что вакцина вредна и не захотят прививаться, то коронавирус продолжит убивать.