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«Меня это беспокоит»: Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей 

Вероника Полынина и ещё 2 17 минут назад
Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей
Фото: Reuters
Слухи о чипировании населения посредством вакцины от коронавируса приводят к разжиганию вражды между людьми. Такое мнение высказал миллиардер и филантроп Билл Гейтс, столкнувшийся с обвинениями в том, что он собирается сократить население Земли через вживление чипов через вакцину.
«Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне», — заявил Гейтс в интервью «Би-би-си».
По словам Гейтса, его беспокоит, что конспирологические и антинаучные теории широко распространяются с помощью цифровых технологий. Если люди будут думать, что вакцина вредна и не захотят прививаться, то коронавирус продолжит убивать.
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Благотворительный фонд бывшего главы Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды поддерживает фармакологические компании и спонсирует разработку вакцины от COVID-19. Как сообщал «Рамблер», в интернете широкое распространение получила теория, согласно которой коронавирус был изобретен Гейтсом, чтобы распространять его с помощью вышек 5G и чипировать людей через вакцину с целью сократить население Земли.
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Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft , BBC News
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