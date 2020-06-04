Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

Миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины. По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.

Он отметил, что это может стать проблемой, так как после появления вакцины от коронавируса потребуется добиться группового иммунитета. Для этого необходимо ввести препарат 80% населения. Если же люди продолжат считать медицинскую помощь аферой, они будут умирать от болезни.

Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода, — подчеркнул он.

Гейтс отметил, что он обеспокоен применением современных технологий для распространения этой антинаучной дезинформации, передаёт BBC.

Евгений Фёдоров. Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты. Его позицию поддержал депутат Госдумы