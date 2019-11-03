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Найдено самое опасное место на Земле 

Рамблер + ещё 6 44 минуты назад
Найдено самое опасное место на Земле
Фото: Instagram
Французские ученые нашли ад на Земле — смертоносное место, где нет жизни даже микробам. Это долина Даллол на севере Эфиопии, сообщается в издании Nature Ecology &amp; Evolution.
Пури Лопес-Гарсия, биолог из французского национального исследовательского агентства CNRS и ее команда использовали микроскопию, сортировку клеток, геномику и другие методы для поиска признаков жизни в водных объектах Даллола.
Исследователи сообщили, что в некоторых водоемах долины нашли простейшие одноклеточные организмы — археи. Однако в изолированных каньонах и озерах, где концентрация соли превышает 50%, а кислотность чрезвычайно высока, они не смогли обнаружить никаких признаков постоянной жизни.
«Даллол похож на соленый вулкан с интенсивной дегазацией и гидротермальной активностью на вершине. Лежа в Данакильской котловине, вдоль Восточно-Африканского рифта, весь регион подвергается интенсивной тектонической, сейсмической и вулканической активности. Это одно из самых жарких мест на Земле (дневные зимние температуры могут легко превысить 45°C)», — пишет биолог.
По словам ученого, высокая соленость вкупе с кислотностью и температурой являются смертельной комбинацией, особенно опасен для жизни раствор солей с высоким содержанием магния. Слишком много магния вызывает растворение клеточных мембран и гибель клеток.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые составили рейтинг космических угроз для Земли.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Наука и техника , Наука , Эфиопия
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