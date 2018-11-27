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На границе Украины начались потасовки
На границе Украины начались потасовки

На базе Ка-52 решено создать летающую лабораторию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время ОКБ Камова создаст на базе Ка-52 летающую лабораторию по перспективному скоростному вертолету (ПСВ), сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало.
Сыпало сообщил, что генеральный конструктор ОКБ Камова Сергей Михеев «в ближайшее время планирует начать работу по созданию летающей лаборатории ПСВ на базе вертолета Ка-52», передает ТАСС.
Работы по проекту ПСВ продвигаются по двум направлениям — в первом случае это отдельные наработки, такие как новые компоновки лопастей и несущих винтов, которые будут внедряться на уже существующих машинах марки «Ми». По второму направлению разрабатывается вертолет принципиально новой схемы, проект которого представлен ОКБ Камова.
Ранее сообщалось, что Минобороны выбрало проект конструкторского бюро Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, а КБ Камова продолжит заниматься разработкой морского вертолета «Минога».
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Сергей Михеев , ЦАГИ , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Наука и техника , Технологии
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