На базе Ка-52 решено создать летающую лабораторию

В ближайшее время ОКБ Камова создаст на базе Ка-52 летающую лабораторию по перспективному скоростному вертолету (ПСВ), сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало.

Сыпало сообщил, что генеральный конструктор ОКБ Камова Сергей Михеев «в ближайшее время планирует начать работу по созданию летающей лаборатории ПСВ на базе вертолета Ка-52», передает ТАСС

Работы по проекту ПСВ продвигаются по двум направлениям — в первом случае это отдельные наработки, такие как новые компоновки лопастей и несущих винтов, которые будут внедряться на уже существующих машинах марки «Ми». По второму направлению разрабатывается вертолет принципиально новой схемы, проект которого представлен ОКБ Камова.