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Россия и Китай совместно начнут подготовку полетов на Марс 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Россия и Китай планируют проводить совместные исследования космических аппаратов для высадки на Марсе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).
Между ЦАГИ и Китайской академией аэрокосмической аэродинамики было подписано кооперационное соглашение по научно-техническому сотрудничеству и подтверждены намерения сотрудничества по исследованию аппаратов для посадки на Марс", — заявили в ЦАГИ.
Принять участие в российско-американском проекте по созданию посещаемой станции на окололунной орбите могут Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США. Предполагается, что станция позволит отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.
Строительство станции может начаться в 2022 году. Ожидается, что для полетов к Луне могут быть использованы российская и американская сверхтяжелые ракеты, при этом последняя будет летать, в том числе, с пилотируемым кораблем Orion, который создаётся сейчас в США.
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ЦАГИ , БРИКС , Наука и техника , Технологии , Китай
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