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Макет корабля «Федерация» отправлен на испытания
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Макет корабля «Федерация» отправлен на испытания в аэродинамических трубах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Макет нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» проходит серию испытаний в аэродинамических трубах Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Макет корабля был доставлен в институт для выполнения серии испытаний в аэродинамических трубах, эксперименты проводятся в настоящее время. Планируются испытания модели в сверхзвуковом и гиперзвуковом потоке», — сказал собеседник ТАСС, не уточнив сроки начала и завершения исследований.
Он сообщил, что будут изучаться распределение давления и тепла на поверхности корабля при движении в атмосфере, строиться схема обтекания макета воздухом и так далее. В отличие от «Союзов», «Федерация» будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде — поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя.
Источник уточнил, что в ЦАГИ также планируется исследовать поведение и управляемость корабля в воздухе при отстреливании головного блока от ракеты в случае аварии на старте или во время выведения.
В пресс-центре Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», компании — разработчика корабля подтвердили, что макеты «Федерации» проходят испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).
Цель испытаний, уточнили в «Энергии», — определение аэродинамических характеристик возвращаемого аппарата корабля, отделяемого головного блока системы аварийного спасения (капсула с космонавтами и штанга с двигателями), космической головной части в составе ракеты-носителя, а также получение данных для анализа их устойчивости и управляемости, расчет нагрузок.
Ранее сообщалось, что корабль «Федерация» впервые отправится в космос в 2022 году, запуск будет осуществлен не с Восточного, а с Байконура.
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