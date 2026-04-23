Евросоюз ввел санкции против Тимати

Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения были приняты в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

Помимо Тимати, в список попал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, боксер Федор Чудинов, генеральный конструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин, генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие.

Новый пакет антироссийских санкций был окончательно утвержден 23 апреля. Позже стало известно, что в него вошли ограничения против 117 физических и 60 юридических лиц.