В МИД Эстонии раскрыли особенность 20-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз добавил 117 физических и 60 юридических лиц в санкционный список в рамках 20-го пакета санкций против России, сообщили в МИД Эстонии.

В МИД добавили, что ЕС включит в санкционный список компании из третьих стран.

Новый пакет санкций ЕС против России включает также меры в отношении портов, финансовых институтов и криптосервисов.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций.

Кроме того, Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине в размере €90 млрд.