Четыре легендарных актера, которых убил алкоголь

Алкоголь в актерской среде долгое время воспринимался почти как часть профессии. Съемки без остановки, гастроли, постоянное эмоциональное напряжение — все это требовало разрядки, и для многих именно спиртное становилось самым доступным способом справиться с нагрузкой. И это пристрастие разрушило ни одну жизнь, а некоторых фактически убило. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Владислав Галкин

К концу 2000-х он находился на пике карьеры, но одновременно с этим не было успеха в личной жизни — актер был женат четыре раза, при этом Владислав Галкин не задерживался в браке дольше, чем на год. Причем алкоголизм как раз-таки и стал причиной расставания с последней супругой.

В 2009 году актер оказался в центре громкого скандала после того, как устроил дебош в баре, причем с применением травматического оружия. Пострадавших не было, однако инцидент закончился судом. Этот эпизод стал сигналом о том, что ситуация критическая.

Уже через несколько месяцев, в 2010 году, актера нашли мертвым в собственной квартире, где он пролежал несколько дней. Причиной назвали сердечную недостаточность, однако, по мнению экспертов, к этому могло привести и отравление алкоголем, сообщалось в Газета.Ru.

Андрей Краско

Он долго шел к популярности и уже в зрелом возрасте стал одним из самых востребованных актеров, получив даже награду кинопремии «Золотой орел». К началу 2000-х его карьера резко пошла вверх: «Бандитский Петербург», «72 метра», «Ликвидация» — проекты следовали один за другим, и Андрей Краско работал на пределе.

Съемки шли почти непрерывно: актер мог одновременно участвовать в нескольких проектах, перелетая из города в город. При этом отдыхать он не умел, а алкоголь часто становился способом снять напряжение после тяжелых смен. Как писал Starhit, что он мог работать сутками, а затем пытался переключиться именно таким способом.

В 2006 году Краско умер прямо во время съемок в Одессе. Ему стало плохо на площадке, после чего он был госпитализирован. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Однако близкие и коллеги не скрывали: к этому привели накопившиеся перегрузки, хроническая усталость и алкоголизм.

Олег Ефремов

Он был не только актером, но и руководителем МХАТа. Его нагрузка была колоссальной: определение репертуарной политики одного из главных театров страны, управление труппой, режиссура, актерская работа, разрешение частых конфликтов внутри театра. Олег Ефремов часто работал на износ и практически не отдыхал.

При этом вел довольно разрушительный образ жизни. Алкоголь сопровождал его на протяжении десятилетий. Это не мешало ему оставаться профессионально востребованным, но постепенно все сильнее влияло на состояние организма.

К концу жизни у него диагностировали тяжелое заболевание легких, он перенес несколько операций и долгое время находился под наблюдением врачей. В 2000 году Ефремов умер. И хотя официальная причина смерти не была напрямую связана с алкоголем, врачи отмечали, что спиртное сыграло не последнюю роль в ослаблении иммунитета.

Николай Еременко-младший

Актер, известный по фильму «Пираты XX века», в 1980-е считался одной из главных звезд советского кино. Однако со временем его карьера стремительно начал сходить на нет: количество ролей сократилось, а новые проекты не вызывали прежнего резонанса.

По воспоминаниям близких, актер тяжело переживал спад популярности и изменения в индустрии после распада СССР. Именно тогда в его жизни появился алкоголь. Зависимость от него сформировалась молниеносно — настолько интенсивно пил Николай Еременко-младший.

В 2001 году он умер от инсульта в возрасте 52 лет. Врачи отмечали, что к тому моменту организм был серьезно ослаблен.

