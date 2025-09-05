Восемь умерших актеров из «Интернов»: что с ними стало
Сериал «Интерны» — одна из самых популярных российских комедийных телепрограмм. В его эпизодах снималось множество талантливых актеров. К сожалению, некоторые из них уже ушли из жизни. «Рамблер» расскажет о том, что с ними случилось.
1. Анатолий Отраднов
Анатолий Отраднов запомнился зрителям по эпизодической, но яркой роли пациента Николая Южакова в сериале «Интерны». Он сыграл всего в двух сериях, однако его успех в кинематографе выходил далеко за рамки одного проекта. Актtр снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, включая «Глухарь», «Универ», «Солдаты» и «Час Волкова»
29 января 2012 года Анатолий пропал, а потом его тело нашли на улице в подмосковной деревне Челобитьево. Первоначальная версия следствия говорила о переохлаждении. Однако вскоре судебно‑медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из‑за комбинированного отравления алкоголем и сильнодействующим нейролептическим препаратом клозапином. Следствие возбудило уголовное дело — предполагалось, что подмешивание лекарства было умышленным действием третьих
Трагедия произошла незадолго до его 30-летия. На момент смерти Отраднова его жена была беременна — спустя несколько месяцев она родила дочь Софию.
2. Александр Числов
Александр Числов — мастер эпизодических ролей, мастерски играл комических персонажей. За свою жизнь снялся более чем в 150–200 фильмах и сериалах, включая «Интерны», где сыграл полицейского, «Участок», «Дальнобойщики» и «Хиромант».
В последние годы жизни здоровье Числова значительно ухудшилось. Он страдал от алкоголизма и, как сообщалось в «Комсомольской правде», был болен ВИЧ/СПИДом. При этом он избегал лечения и скрывал диагноз от близких.
Актеры, которые получили серьезные травмы во время съемок
29 августа 2019 года он скончался от двусторонней пневмонии. Прощание с Числовым прошло 2 сентября на Николо‑Архангельском кладбище. Он просил о кремации, и его прах захоронили в родной Калужской области, в селе Щелканово
3. Дая Смирнова
Актриса сыграла в «Интернах» роль пожилой пациентки с больным сердцем — героини, которую лечила Варя (Кристина Асмус). Помимо актерской работы, Дая Смирнова была известна как журналист и киновед. Вернулась в кинемаограф только в 2007 году после долгой паузы, и снималась нечасто, предпочтительно в эпизодических ролях.
Смирнова скончалась в марте 2012 года в возрасте 77 лет. Причина и обстоятельства ее смерти в прессе не уточнялись.
4. Казимир Лиске
Американец по происхождению, он получил актерское образование в России, после чего начал строить тут карьеру. Он снимался в сериалах «Интерны», «Спасение», фильмах «Движение вверх», «Иван Грозный» и других проектах. Казимир Лиске был также режиссером театра «Практика». В 2015 году он стал отцом — у него родился сын Оливер.
В 2017 году Лиске трагически погиб — он упал из окна пятого этажа своей квартиры. Возникли противоречивые версии: несчастный случай или суицид. Его родные говорили о том, что Казимир страдал от психического заболевания, а токсикологические данные указали на наличие наркотических веществ в крови, писала «Экспресс газета».
5. Анна Воронова
Анна Воронова появилась в «Интернах» в роли пациентки Риммы Арнольдовны. В ее фильмографии десятки ролей в театре и кино, включая такие проекты как «Елки», «Физрук», «Бабоньки» и другие проекты. На экранах, как и на сцене, Воронова легко переключалась между драмой и комедией.
Актриса ушла из жизни зимой 2015 года, ей было около 48 лет. Официальной причины смерти не называли, но неофициально сообщалось, что причиной мог быть рак.
6. Александр Леньков
Александр Леньков был известным актером и телеведущим — он вел передачи «Умелые руки» и «Сказки для самых маленьких» . В «Интернах» он предстал в роли отца венеролога Купитмана (Вадима Демчога). Его персонажи всегда были легкими и остроумными — именно это сделало его любимцем нескольких поколений.
Актер работал до последних месяцев жизни, несмотря на болезнь. В 2014 году Леньков скончался от рака желудка, который успел прогрессировать до последней стадии. Лечение, к сожалению, не принесло результатов. У него остались жена, дочь и внук, скорбящие о его потере.
7. Наталья Корчагина
Наталья Корчагина сыграла эпизодическую роль медсестры в «Интернах». Она также появлялась и в других известных проектах: «Моя прекрасная няня», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Но больше Корчигина была известна в театральной сфере.
В ноябре 2018 года актриса скончалась от сердечного приступа. Ей был почти 71 год.
8. Николай Ледовских
В кино он дебютировал в начале 2000-х и снялся более чем в пятидесяти проектах, включая «Угрюм-река», «Москва. Три вокзала» и популярный сериал «Интерны», где сыграл пациента Кондрата Мезенцева.
Ледовских долгие годы хранил фотографии и личные вещи Александра Солженицына и его первой жены Натальи Решетовской, которые впоследствие передал в комнату-музей писателя в гостинице в Солотче, в открытии которой принимал участие.
12 декабря 2024 года артист скоропостижно скончался на 77-м году жизни. О причинах смерти не сообщалось.
Ранее мы писали, почему красивые актеры намного известнее и богаче некрасивых.