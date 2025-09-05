Восемь умерших актеров из «Интернов»: что с ними стало

Сериал «Интерны» — одна из самых популярных российских комедийных телепрограмм. В его эпизодах снималось множество талантливых актеров. К сожалению, некоторые из них уже ушли из жизни. «Рамблер» расскажет о том, что с ними случилось.

© Кадр из телесериала "Интерны"

Анатолий Отраднов запомнился зрителям по эпизодической, но яркой роли пациента Николая Южакова в сериале «Интерны». Он сыграл всего в двух сериях, однако его успех в кинематографе выходил далеко за рамки одного проекта. Актtр снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, включая «Глухарь», «Универ», «Солдаты» и «Час Волкова»

29 января 2012 года Анатолий пропал, а потом его тело нашли на улице в подмосковной деревне Челобитьево. Первоначальная версия следствия говорила о переохлаждении. Однако вскоре судебно‑медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из‑за комбинированного отравления алкоголем и сильнодействующим нейролептическим препаратом клозапином. Следствие возбудило уголовное дело — предполагалось, что подмешивание лекарства было умышленным действием третьих

Трагедия произошла незадолго до его 30-летия. На момент смерти Отраднова его жена была беременна — спустя несколько месяцев она родила дочь Софию.

© Кадр из фильма "Особенности национальной маршрутки"

Александр Числов — мастер эпизодических ролей, мастерски играл комических персонажей. За свою жизнь снялся более чем в 150–200 фильмах и сериалах, включая «Интерны», где сыграл полицейского, «Участок», «Дальнобойщики» и «Хиромант».

В последние годы жизни здоровье Числова значительно ухудшилось. Он страдал от алкоголизма и, как сообщалось в «‎Комсомольской правде», был болен ВИЧ/СПИДом. При этом он избегал лечения и скрывал диагноз от близких.

29 августа 2019 года он скончался от двусторонней пневмонии. Прощание с Числовым прошло 2 сентября на Николо‑Архангельском кладбище. Он просил о кремации, и его прах захоронили в родной Калужской области, в селе Щелканово

© Кадр из телесериала "Интерны"

Актриса сыграла в «Интернах» роль пожилой пациентки с больным сердцем — героини, которую лечила Варя (Кристина Асмус). Помимо актерской работы, Дая Смирнова была известна как журналист и киновед. Вернулась в кинемаограф только в 2007 году после долгой паузы, и снималась нечасто, предпочтительно в эпизодических ролях.

Смирнова скончалась в марте 2012 года в возрасте 77 лет. Причина и обстоятельства ее смерти в прессе не уточнялись.

© Кадр из телесериала "Интерны"

Американец по происхождению, он получил актерское образование в России, после чего начал строить тут карьеру. Он снимался в сериалах «Интерны», «Спасение», фильмах «Движение вверх», «Иван Грозный» и других проектах. Казимир Лиске был также режиссером театра «Практика». В 2015 году он стал отцом — у него родился сын Оливер.

В 2017 году Лиске трагически погиб — он упал из окна пятого этажа своей квартиры. Возникли противоречивые версии: несчастный случай или суицид. Его родные говорили о том, что Казимир страдал от психического заболевания, а токсикологические данные указали на наличие наркотических веществ в крови, писала «‎Экспресс газета».

© Кадр из телесериала "Интерны"

Анна Воронова появилась в «Интернах» в роли пациентки Риммы Арнольдовны. В ее фильмографии десятки ролей в театре и кино, включая такие проекты как «Елки», «Физрук», «Бабоньки» и другие проекты. На экранах, как и на сцене, Воронова легко переключалась между драмой и комедией.

Актриса ушла из жизни зимой 2015 года, ей было около 48 лет. Официальной причины смерти не называли, но неофициально сообщалось, что причиной мог быть рак.

© Кадр из телесериала "Интерны"

Александр Леньков был известным актером и телеведущим — он вел передачи «Умелые руки» и «Сказки для самых маленьких» . В «Интернах» он предстал в роли отца венеролога Купитмана (Вадима Демчога). Его персонажи всегда были легкими и остроумными — именно это сделало его любимцем нескольких поколений.

Актер работал до последних месяцев жизни, несмотря на болезнь. В 2014 году Леньков скончался от рака желудка, который успел прогрессировать до последней стадии. Лечение, к сожалению, не принесло результатов. У него остались жена, дочь и внук, скорбящие о его потере.

© Кадр из телесериала "Два цвета страсти"

Наталья Корчагина сыграла эпизодическую роль медсестры в «Интернах». Она также появлялась и в других известных проектах: «Моя прекрасная няня», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Но больше Корчигина была известна в театральной сфере.

В ноябре 2018 года актриса скончалась от сердечного приступа. Ей был почти 71 год.

© Кадр из телесериала "Интерны"

В кино он дебютировал в начале 2000-х и снялся более чем в пятидесяти проектах, включая «Угрюм-река», «Москва. Три вокзала» и популярный сериал «Интерны», где сыграл пациента Кондрата Мезенцева.

Ледовских долгие годы хранил фотографии и личные вещи Александра Солженицына и его первой жены Натальи Решетовской, которые впоследствие передал в комнату-музей писателя в гостинице в Солотче, в открытии которой принимал участие.

12 декабря 2024 года артист скоропостижно скончался на 77-м году жизни. О причинах смерти не сообщалось.

