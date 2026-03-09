Лепс раскрыл, сколько платит за дом

Певец Григорий Лепс рассказал в блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко, что тратит в месяц около миллиона 120 тысяч рублей на обслуживание дома.

© Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Лепс не уточнил, что входит в уход за домом. Он добавил, что для комфортной жизни ему нужно 10–15 миллионов в месяц. Артист также рассказал, сколько стоит записать песню. Он уточнил, что цены бывают разные. К примеру, аранжировка его композиции стоит 300 тысяч рублей.

В феврале «Газета.Ru» выяснила, что Григорий Лепс заработал на своем продюсерском центре миллионы рублей. В 2025 году выручка предприятия музыканта составила 185 млн рублей.

ООО «ПЦ Григория Лепса» — один из самых успешных бизнесов исполнителя. В 2024 году он принес ему 164 млн рублей. А в 2025 году выручка выросла на 13%. При этом чистая прибыль продюсерского центра сократилась с 7,4 млн до 4,4 млн рублей.

Также Лепс заработал и на другой фирме ООО «Алтайтревел», предоставляющей санаторно-курортные услуги. Прибыль бизнеса в 2025 году составила 140 тысяч рублей.

Ранее Григорий Лепс посчитал, что гречка стоит тысячу рублей.