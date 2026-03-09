Григорий Лепс посчитал, что гречка стоит тысячу рублей

Певец Григорий Лепс признался в блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко, что не знает цену гречки.

Иващенко предложил артисту угадать стоимость гречки.

«Может быть, 500 рублей, может быть, тысячу рублей», — заявил Лепс.

Певец также добавил, что не знает цену на проезд на метро и парковку, стоимость десятка яиц, литра бензина, рулона туалетной бумаги. Последним, по словам Лепса, он не пользуется. У певца есть биде.

Как отметил артист, для комфортной жизни ему нужно 10-15 миллионов рублей в месяц.

В феврале «Газета.Ru» выяснила, что Григорий Лепс заработал на своем продюсерском центре миллионы рублей. В 2025 году выручка предприятия музыканта составила 185 млн рублей.

ООО «ПЦ Григория Лепса» — один из самых успешных бизнесов исполнителя. В 2024 году он принес ему 164 млн рублей. А в 2025 году выручка выросла на 13%. При этом чистая прибыль продюсерского центра сократилась с 7,4 млн до 4,4 млн рублей.

"Осталось не так много": врачи спасают Григория Лепса

Также Лепс заработал и на другой фирме ООО «Алтайтревел», предоставляющей санаторно-курортные услуги. Прибыль бизнеса в 2025 году составила 140 тысяч рублей.