Shaman объяснил, зачем облизал Байкал
Певец Ярослав Дронов (более известный под псевдонимом Shaman) объяснил, зачем он решил облизать лед на озере Байкал. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как объяснил певец, он хотел вспомнить детство и утолить любопытство. Помимо этого он также выразил надежду, что «не осквернил этим озеро больше, чем некоторые».
«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?» — заявил он.
Кроме того, Shaman также добавил, что не ожидает проблем со здоровьем после контакта со льдом, потому что «Байкал это самое чистое озеро в мире».
Риски не заканчиваются: что грозит Shamanу за облизывание Байкала
Ранее гастроэнтеролог рассказал о том, какими последствиями для здоровья может закончиться облизывание льда на Байкале.