Риски не заканчиваются: что грозит SHAMANу за облизывание Байкала

Гастроэнтеролог рассказал о том, что грозит певцу Ярославу Дронову (более известен под псевдонимом SHAMAN) за облизывание льда на Байкале. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на разговор с экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух.

По словам Кашух, даже самый чистый лед опасен для употребления. Одной из причин является риск ангины и фарингита — резкое охлаждение слизистой бьет по иммунитету, из-за чего в носоглотке могут активизироваться бактерии.

Но на этом риски не заканчиваются. На самом льду может находиться кишечная палочка и другие бактерии, которые хорошо переносят низкие температуры. Попадая в организм, они просыпаются и приводят к болезням. Кроме того, на поверхности льда могут располагаться паразиты. Обычно они погибают в сильные морозы, но при частых оттепелях часть из них может выжить. При этом, в процессе облизывания льда может возникнуть чисто механическая опасность — язык может просто примерзнуть.

Кашух добавила, что навязчивое желание есть снег или грызть лед само по себе может быть симптомом пикацизма. При этом расстройстве пищевого поведения человек хочет съесть что-нибудь несъедобное. Такое расстройство часто является признаком железодефицитной анемии и дефицита микроэлементов. По словам гастроэнтеролога, острое желание полизать лед может быть поводом проверить здоровье.

Ранее Shaman выложил ролик, на котором он облизал лед на Байкале.