Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев приобрел элитные апартаменты в Дубае за 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, новое жилье Нагиева располагается на искусственном острове Пальма Джумейра и из него открывается вид на Персидский залив. При этом элитные апартаменты располагаются в пятизвездочном отеле. Рядом с ним находится 11-километровая набережная, аквапарк и смотровые площадки.

Помимо жилья, апартаменты включают в себя частный пляж, бассейн, клининг и круглосуточную охрану. Сами апартаменты обставлены итальянской мебелью, а ремонт сделан с обилием золота.

Ранее Нагиев ответил на критику своих слов о российском кино.