Актер Дмитрий Нагиев прокомментировал свои недавние слова во время презентации «Елки». Артист решил высказаться в праздничном обращении, прервав почти двухнедельное молчание.

— Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой! А еще добра, нежности и любви. С Новым годом, Вас, будьте счастливы, — сказал Нагиев в своем блоге.

Во время общения с журналистами Нагиев сказал, что популярность картины связана с тем, что сейчас выходит «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет», а серия дарит образ «мирной счастливой жизни». Депутат Курской областной думы от «Единой России» Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт с просьбой оценить слова Нагиева на премьере фильма «Елки-12».

Курский депутат написал донос на Нагиева и призвал признать актера иноагентом

Депутат отметил, что к нему поступают обращения от жителей Курской области, включая участников СВО, которых якобы обеспокоили эти высказывания. Кроме того, он обратил внимание на то, что актер часто находится за пределами России.