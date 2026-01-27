Долина собрала полный зал в московском баре

Андрей Дуванов

Певица Лариса Долина собрала полный зал на своем концерте в московском баре Petter — это ее первое сольное выступление в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Отмечается, что почти все билеты были проданы менее чем за час до концерта. Зрители встретили Долину аплодисментами.

Источник сообщает, что концерт продлится чуть больше часа. Вместе с певицей на сцене выступает музыкальный коллектив «Долина Band».

Напомним, что Долина попала в крупный скандал после продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суд встал на ее сторону и вернул квартиру, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.

Ранее СМИ сообщили, что Долина может лишиться двух квартир в Юрмале.

