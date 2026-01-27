Долина собрала полный зал в московском баре

Певица Лариса Долина собрала полный зал на своем концерте в московском баре Petter — это ее первое сольное выступление в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что почти все билеты были проданы менее чем за час до концерта. Зрители встретили Долину аплодисментами.

Источник сообщает, что концерт продлится чуть больше часа. Вместе с певицей на сцене выступает музыкальный коллектив «Долина Band».

Напомним, что Долина попала в крупный скандал после продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суд встал на ее сторону и вернул квартиру, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.

Ранее СМИ сообщили, что Долина может лишиться двух квартир в Юрмале.