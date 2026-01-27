Народная артистка России, советская и российская эстрадная певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Латвии, причиной названы санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил портал NRA. По его данным, недвижимость находится в районе Дзинтари, в элитном комплексе «Дзинтари Резиденция». Совокупная стоимость квартир Долиной в Юрмале оценивается примерно в 95 млн рублей. Санкции ЕС замораживают все действия в отношении недвижимости. Артистка не может оплатить коммуналку и даже продать квартиры. Когда по платежам накопится внушительная задолженность, то управляющая компания или муниципалитет могут обратиться в суд с иском о конфискации имущества.

Недвижимость Пугачевой резко подешевела на фоне скандала

По мнению адвокатов, если артистка попытается оплатить содержание жилья через третье лицо, то его действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление. Единственным законным путем оспорить действия Латвии остается подача иска в суд против государства с целью оспорить санкции, говорится в публикации. Лариса Долина оказалась в эпицентре общественного внимания летом прошлого года, когда под воздействием мошенников за 112 млн рублей продала свою квартиру Полине Лурье. Позднее выяснилось, что артистка передала аферистам более 317 млн рублей, отмечал «ГлагоL». Позднее Долина оспорила сделку о продаже квартиры, Хамовнический суд принял ее сторону. Лурье обратилась в Верховный суд, который оставил право собственности за ней. 19 января 2026 года Лурье получила ключи от жилья.