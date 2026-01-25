Боня с сарказмом прокомментировала слова Собчак

Ксения Собчак опубликовала интервью у предпринимателя Сергея Полонского, который в свое время считался одним из богатейших людей России. Во время интервью речь зашла о том, что он с Викторией Боней мог бы составить пару, пишет СтарХит.

«Виктория тоже любит секс, мне кажется, она профессионалка секса. Ну реально, никаких сомнений», - заявила Собчак.

Виктория не стала обижаться, а предпочла перевести все в шутку. Она попросила не торопиться устраивать ее личную жизнь. И озвучила свои критерии мужской привлекательности.

«Ну почему Ксюша думает, что это мой типаж? У меня тоже есть критерии, на которые я смотрю. Конечно же, первый критерий — это должен быть плоский живот. Обязательно. Пузико — ну, это не мой вариант. Против ничего не имею, но не люблю. У самой пузика нет. И второй подбородок — тоже мимо», — объяснила звезда.

Ранее Боня заявила, что Собчак сделала ей «много гадостей и грязи». По словам блогерши, журналистка могла быть причастна к скандальным публикациям в СМИ о ней.