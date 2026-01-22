Боня ответила назвавшей ее «профессионалкой секса» Собчак

Телеведущая и блогерша Виктория Боня ответила журналистке Ксении Собчак, которая назвала ее профессионалкой секса.

Комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Это был комплимент или оскорбление? Пока не пойму», — написала Боня.

Собчак высказалась о блогерше в своем интервью с предпринимателем Сергеем Полонским, которое вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 19 января. В ходе беседы журналистка выразила уверенность в том, что бизнесмен стал бы идеальной парой с Боней, поскольку они, по ее мнению, очень похожи. Полонский, рассуждая на эту тему, указал, что любит «профессиональный секс».

«Она тоже! Мне кажется, она профессионалка секса», — отреагировала Собчак.

Ранее Боня заявила, что Собчак сделала ей «много гадостей и грязи». По словам блогерши, журналистка могла быть причастна к скандальным публикациям в СМИ о ней.