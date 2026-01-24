Боня призналась: «Так опозорилась, просто кошмар!»

Виктория Боня уже не первый год увлечена альпинизмом. Экс-участница «Дома-2» покорила Эверест и присматривает для себя другие вершины. А чтобы не терять квалификацию, пока отправилась в центр тренировки альпинистов. И там попала в очень неловкую ситуацию, пишет издание thevoicemag.

Об этом Виктория рассказала на страничке в своей социальной сети.

«Я пришла в свой рай. Так опозорилась сейчас, просто кошмар вообще. Я пришла сюда. И они такие: "Умеете узлы вязать?" Я такая: "Конечно, умею". О'кей!» — рассказала Боня.

Однако оказалось, что Боня напрочь забыла, как вяжутся узлы. Так что ей начинать тренировки почти с начала – будет работать на стенке, повторять движение траверс (перпендикулярно склону).

«Просто я помню, восьмерку там надо, но руки не помнят. Я опозорилась, поэтому сегодня только на стеночку буду вот траверс делать», — написала Виктория.

Боня публично сорвалась на 13-летнюю дочь

Ранее Виктория Боня призналась, что ее любовь к альпинизму стала причиной конфликтов с матерью: та воспринимает восхождения дочери по горам как опасное увлечение, считая их игрой и капризом. А саму Викторию такой подход задевает.