Виктория Боня обвинила мать в обесценивании её экстремального хобби

Виктория Боня призналась, что её любовь к альпинизму стала причиной конфликтов с матерью: та воспринимает восхождения дочери по горам как опасное увлечение, считая их игрой и капризом. А саму Викторию такой подход задевает. В подкасте с Алиной Пековой она заявила, что ругается с родительницей, когда отправляется в экспедиции.

© Super.ru

«Для меня это не игра. Ты идёшь и понимаешь, что ты готов оставить своё там тело бренное, если надо. Ну, в плане того, что как бы это не игра, ты понимаешь, ты берёшь эту ответственность действительно. Как будто происходит некое обесценивание, мне немножко становится обидно», — признаётся блогер.

Однако, полагает Вика, такова доля всех альпинистов. С подобными конфликтами в семье сталкиваются и её подруги: вместо поддержки они получают обвинения в свой адрес.

Кстати, дочь Бони Анджелина занимается верховой ездой — этот вид спорта телеведущая тоже считает опасным занятием. Однако старается не перекладывать страхи на дочку, и та в итоге занимается важным для себя делом.