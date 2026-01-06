Бьорк обратилась с призывом к Гренландии

Исландская певица Бьорк призвала Гренландию провозгласить независимость от Дании. Она опубликовала в соцсетях эмоциональный пост, в котором обратилась к жителям острова, сообщает издание Independent.

60-летняя Бьорк написала, что её соотечественники-исландцы «очень рады, что им удалось отделиться от Дании в 1944 году, что они не утратили свой язык (иначе мои дети говорили бы по-датски)».

«Я желаю всем гренландцам удачи в их борьбе за независимость. От одной мысли о колониализме у меня мурашки бегут по коже, а вероятность того, что мои соотечественники-гренландцы перейдут от одного жестокого колонизатора к другому, слишком ужасна, чтобы её даже представлять», — написала Бьорк.

Она осудила контроль Дании над Гренландией и напомнила, что в 1960-90 годы около 4500 гренландских женщин из числа коренного населения подверглись принудительной контрацепции. Дания принесла извинения за это и объявила о создании фонда примирения для выплаты компенсаций всем пострадавшим.

Бьорк также раскритиковала насильственное усыновление, практиковавшееся датчанами, что приводило к разделению семей. Маленьких детей-инуитов забирали у родителей и отдавали в датские приёмные семьи.

Певица добавила, что «до сих пор датчане относятся к гренландцам как к людям второго сорта».

Бьорк не первый раз призывает Гренландию отделиться от Дании; у нее даже есть песня Declare Independence посвященная Гренландии и Фарерским островам, которые также принадлежат Копенгагену.

Её призыв прозвучал на фоне растущих опасений, что Трамп может отдать приказ Пентагону о вторжении в богатую ресурсами Гренландию после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Страхи усилились после интервью, опубликованного в воскресенье в журнале The Atlantic, в котором президент сказал: «Гренландия нам, безусловно, нужна. Она нужна нам для защиты».

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а сейчас является самоуправляемой территорией с двумя представителями в датском парламенте.

Остров с населением 57 000 человек сильно зависит от Дании, которая обеспечивает половину его бюджета, и занимается внешней политикой и обороной. При этом Гренландия имеет право провести национальный референдум для провозглашения независимости.