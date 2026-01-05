Президент США Дональд Трамп заявил, что не только Белому дому, но и Евросоюзу нужно, чтобы США владели Гренландией. Он оправдал это военной целесообразностью, передает РИА Новости.

В понедельник Трамп пообщался с журналистами после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер сказал, что не отказался от притязаний на Гренландию.

«Нам необходима Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы она принадлежала нам...», — заявил Трамп.

По его мнению, Дания не сможет самостоятельно обеспечить национальную безопасность США.

В Гренландии ответили Трампу на притязания США

Трамп повторил, что корабли КНР и Россия якобы окружили Гренландию.

Накануне президент США заявил о потенциальных военных действиях против Колумбии, Кубы и Мексики.