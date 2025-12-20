Ефремов стал индивидуальным предпринимателем

Михаил Ефремов 19 декабря 2025 года зарегистрировал индивидуальное предпринимательство в Москве. По информации Rusprofile, основной вид деятельности его ИП — представление в средствах массовой информации: реклама в прессе, на ТВ, радио, в интернете, дизайн роликов и сайтов, сообщает издание womanhit.

Ранее, в 2012 году, Ефремов имел ИП по исполнительским искусствам, ликвидированное в 2022 году.

Недавно Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами рассказал, как изменился Михаил Ефремов после заключения. Звезда «Интернов» объяснил, что Михаил дистанцировался от общения и хочет вернуть себе прежнее положение в обществе.