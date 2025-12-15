Охлобыстин рассказал, как изменился Ефремов после заключения

Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами рассказал, как изменился Михаил Ефремов после заключения. Звезда «Интернов» объяснил, что Михаил дистанцировался от общения и хочет вернуть себе прежнее положение в обществе.

«Он полон энергии, но очень дистанцировался по известной нам всем причине, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать. Как и все остальные. Его можно понять — это всё тяжело. Мы с ним тоже меньше общаемся. Для него сейчас главная задача — вернуть себя на место», — приводит слова Ивана Охлобыстина Women.ru.

Лишение свободы — не единственное испытание, которое выпало Ефремову в последние годы. Известно, что ушли из жизни две его бывшие супруги. В том числе — Ксения Качалина.

Врач-психиатр Василий Шуров заявил, что 54-летняя актриса умерла на фоне алкогольной зависимости. По словам эксперта, актриса стала злоупотреблять алкоголем после расставания с Охлобыстиным.