Андреасян рассказал, как ушел из семьи

Сарик Андреасян в интервью на канале «Макарена» вспомнил, как ушел из семьи ради Лизы Моряк. В 2018 году он развелся с Аленой Тимченко после семи лет брака.

Режиссер познакомился с Моряк на съемках фильма «Девушки бывают разные». Но она не хотела отношений с несвободным мужчиной.

«Мне кажется, что я полюбил сразу. Вот чуть ли не первый-второй день, когда мы общались, я сошел с ума в хорошем смысле этого слова. Я дико влюблен был. И каждый день я снимал кино в первую очередь, чтобы ее увидеть», — поделился режиссер.

Андреасян сказал, что Лиза была категорически против романа с женатым мужчиной. При этом Лиза не подталкивала его к разводу. Спустя несколько месяцев с момента знакомства с Моряк он объявил Тимченко о разрыве, пишет «Комсомольская Правда».

«Мы какое-то количество месяцев общались… Я шел напролом. Я понял такую вещь, что если я упущу Лизу Моряк, то я буду жалеть об этом всю жизнь. Я четко чувствовал, что это тот самый человек… Потом сказал: «Лиза, я тебя люблю, я хочу быть с тобой». Я ни о чем не жалею, я восемь лет чувствую себя очень счастливым человеком», — заявил Сарик.

Лиза Моряк на премьере фильма «Мажор в Дубае» рассказала о необычном решении: она и ее муж, режиссер Сарик Андреасян, продали все свои автомобили. По словам Лизы, теперь они передвигаются по центру столицы пешком и на электросамокатах, придерживаясь экологичного образа жизни.