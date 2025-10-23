Лиза Моряк и Сарик Андреасян отказались от автомобилей ради пеших прогулок

Лиза Моряк на премьере фильма «Мажор в Дубае» рассказала о необычном решении: она и её муж, режиссёр Сарик Андреасян, продали все свои автомобили. По словам Лизы, теперь они передвигаются по центру столицы пешком и на электросамокатах, придерживаясь экологичного образа жизни.

«Мы с мужем продали весь наш автопром и ходим пешком по центру Москвы. Катаемся на самокатах. Мы экологичные пользователи», — призналась Моряк.

На вопрос, почему они приняли такое решение, Лиза пояснила: «В центре Москвы автомобили не нужны. Ты можешь всегда спокойно дойти. Поэтому машины у нас просто, к сожалению, стояли. И мы подумали, что пока на время мы откажемся от автомобиля».

Пара добавила, что за городом они почти не ездят, а для работы их обычно подвозят, поэтому личные машины для них перестали быть необходимостью.

Ранее Лиза Моряк призналась, что в постельных сценах её заменяет дублёр.