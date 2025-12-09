Лурье отказалась от предложения Долиной

Адвокат Полины Лурье заявила, что ее клиентка отказалась от предложение певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как рассказала адвокат Светлана Свириденко, Лурье планирует отказаться от предложения Долиной по возврату денег. Юрист уточнила, что план Долиной слишком растянут и не подходит для Лурье.

«Мы не согласны с предложением Ларисы Долиной. Во время досудебных разбирательств Полина Лурье предлагала это же решение и механизмы возврата, но нас не поддержали. А то, что сейчас предложили — затянутый возврат, без компенсации и за 3,5 года — нам не подходит», — пояснила Свириденко.

Коллеги отреагировали на скандал с Долиной

Напомним, что скандал вокруг квартиры Долиной разгорелся после того, как певица продала свою жилплощадь Полине Лурье. После завершения сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, после чего обратилась в суд. Суд встал на ее сторону и признал сделку недействительной, но не обязал певицу вернуть деньги обратно покупателю. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

Ранее Долина заявила, что вернет деньги Лурье.