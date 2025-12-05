Лариса Долина приняла «единственное верное решение»

Артистка пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры. Об этом певица заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Для меня самое важное сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость. Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Вы пострадавшая также, как и я. Я очень надеюсь что мы с вами все-таки встретимся и договоримся Я вам верну все деньги за квартиру», - сообщила Лариса Долина.

Полина Лурье от комментариев отказалась.

Верховный суд рассмотрит дело Ларисы Долиной и Полины Лурье о спорной квартире 16 декабря. В процессе вовлечены также дочь и внучка артистки. Напомним, в августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам, которые представились сотрудниками МВД. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть себе квартиру. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате Долиной недвижимости. В результате покупательница Полина Лурье, заплатившая артистке 112 миллионов рублей, осталасьосталась без квартиры и денег. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а схема, при которой люди продают квартиру, отдают деньги мошенникам, а затем через суд возвращают себе недвижимость, получила название «эффект Долиной».

