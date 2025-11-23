Лепс сообщил, где планирует гулять свадьбу с Кибой

Григорий Лепс рассказал журналистам о том, что идеальным местом для торжества ему кажется сама Красная площадь — именно там он хотел бы устроить празднование.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — сказал Лепс.

По мнению Лепса, Красная площадь подошла бы и недавно зарегистрировавшему брак Ярославу Дронову, пишет 5 Канал.

Лепс предположил, что на празднике у Ярослава будет около 60 гостей. А собственную свадьбу он намерен превратить в массовое торжество — до 500 приглашенных.

Лепс купил для бывшей супруги 500-метровый особняк

На днях Григорий Лепс купил бывшей жене дом. Певец сообщил, что он, наконец, смог выполнить свое обещание, которое дал матери троих своих детей и теперь уже бывшей жене Анне Шаплыковой.