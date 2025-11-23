Лепс купил для бывшей супруги 500-метровый особняк

Григорий Лепс купил бывшей жене дом. Певец сообщил, что он, наконец, смог выполнить свое обещание, которое дал матери троих своих детей и теперь уже бывшей жене Анне Шаплыковой.

Анна Шаплыкова – вторая жена Лепса. Они прожили вместе более 20 лет. За это время на свет появились трое детей: в 2002 родилась Ева, затем в 2007 году Николь, а в 2010 году сын Ивана. В 2021 году пара развелась. Анна, отвечая на вопросы журналистов, заявляла, что столкнулась с предательством со стороны мужа, пишет издание passion.ru.

«Купил дом бывшей жене Анне. Так было обещано, мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими. Только чистая душа и разумное сердце. Вы это понимаете? И если сказал мужчина, что он это сделает, то он обязан это сделать. Или он просто не мужчина. Дом не сильно большой, где-то метров пятьсот», — объяснил журналистам Григорий.

О романе 63-летнего Лепса с 18-летней Авророй Кибой стало известно в 2024 году на премии МУЗ-ТВ. Познакомились они через ее родителей, а вскоре артист подарил возлюбленной кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Точную дату свадьбы Григорий пока не раскрывает, объясняя это необходимостью накопить на действительно пышное торжество.