Розенбаум заговорил о завершении карьеры

Александр Розенбаум в 74 года по-прежнему собирает полные залы. На фестивале «Ээхх, разгуляй!» народный артист России признался, что концерты с возрастом даются ему все труднее, однако уходить со сцены он не собирается до тех пор, пока понимает, что нужен слушателям. О этом пишет 5 Канал.

«Сложноватее, чем в 30 лет, конечно. Помогает любовь к зрителю, обязанности перед зрителем, если люди мне доверяют. Как только я увижу непонимание или нежелание меня слышать и видеть, поверьте, на следующий же день я развернусь и уйду. Но пока зритель ходит с переаншлагами постоянными уже многие-многие годы, десятилетиями на мои концерты, и я чувствую в себе силы… Значит, у нас любовь со зрителем!» — сообщил Розенбаум.

Журналисты и аналитическая система «Медиалогия» определили, каких певцов и музыкантов чаще всего цитировали СМИ с июля по сентябрь 2025 года. По его итогам, рейтинг возглавил автор-исполнитель Александр Розенбаум с 3181 упоминанием.