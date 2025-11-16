Розенбаум объяснил, почему артисты не любят журналистов

Александр Розенбаум в кулуарах концерта Радио Шансон ответил на вопрос журналистов о негативном отношении представителей шоу-бизнеса к представителям прессы.

Музыкант заявил, что это зачастую вызвано работой «желтой прессы», информирует издание super.

«Но иногда пресса допускает такие вещи, что у горячих молодых людей наступает соответствующая реакция. Важно отметить, что главная проблема — желтая пресса в худшем ее проявлении, которая зачастую отвратительна и подрывает репутацию артистов. Это ужасные вещи, с которыми необходимо бороться, желательно, в рамках закона, но не всегда это удается», – подчеркнул Розенбаум.

Сам он весьма эмоционально отреагировал на вопрос о своем «гнездышке».

«Это у вас гнездышко, а у меня квартира!» — заявил артист.

Напомним, не так давно прошла информацию о госпитализации певца в одну из московских клиник. Якобы артист был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом пневмония, а его состояние оценивалось специалистами как средней степени тяжести.

Согласно заявлению самого Александра Розенбаума, это всего лишь слухи, не соответствующие действительности.

Журналисты и аналитическая система «Медиалогия» определили, каких певцов и музыкантов чаще всего цитировали СМИ с июля по сентябрь 2025 года. По его итогам, рейтинг возглавил автор-исполнитель Александр Розенбаум с 3181 упоминанием.