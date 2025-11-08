Пригожин объяснил популярность старых хитов

Иосиф Пригожин на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», объяснил, в чем секрет популярности треков прошлых лет.

По словам музыкального продюсера, тренд на песни 20-летней давности появился уже давно, и он развивается во всем мире, а не только в нашей стране.

Старые песни - настоящие, поэтому и остаются в памяти народа много лет.

«Потому что они настоящие, они не искусственные, они не из пробирки. Многое, что сегодня есть, это все из пробирки», — подчеркнул Пригожин.

