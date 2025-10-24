Иосиф Пригожин рассказал о главном «позорище» российского шоу-бизнеса

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о победителях популярного телепроекта «Фабрика звёзд». Особое негодование у Пригожина вызвала Анастасия Приходько. Он назвал её главным «позорищем» в истории российской музыкальной индустрии, об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Пригожина, среди победителей были как действительно талантливые артисты, так и те, чей успех был достигнут благодаря связям и протекции. Продюсер считает, что победа Приходько в шоу и последующее участие в Евровидении были результатом не столько её вокальных данных, сколько покровительства влиятельных лиц.

Пригожин также отметил, что ранее предупреждал о возможной негативной реакции зрителей на такой исход, но тогда его мнение было встречено критикой.

Ранее Иосиф Пригожин и певица Валерия рассказали о попадании песни «Исцелю» в лонг-лист премии «Грэмми».