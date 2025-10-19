Татьяна Буланова дала в Тюмени два концерта подряд за пять часов. В зале был аншлаг, билеты раскупили загодя. Заслуженную артистку России встречали и провожали цветами и аплодисментами.

Как пишет «Комсомольская Правда», со сцены ДК «Железнодорожник» звучали такие хиты, как «Атаман», «Не плачь», «Ясный мой свет», «Белая черемуха», «Бесконечная история», «Колыбельная», «Мой ненаглядный», «От зари до зари» и другие песни.

Вот только полюбоваться на ставших знаменитыми танцоров известной певицы публике не удалось. Как сообщила сама Буланова, представляя свою команду «Летний сад», «они свалили». Правда, певица не объяснила, совсем или временно.

Ранее СМИ писали, что Татьяна Буланова владеет недвижимостью в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Постоянным местом проживания певицы служит квартира, расположенная на седьмом этаже премиального жилого комплекса «Ван-Вителли» на Васильевском острове. Площадь объекта — 122 квадратных метра, а его стоимость оценивается примерно в 50,2 миллиона рублей.

Помимо этого, в собственности у Булановой находится коттедж с садом в английском стиле в Шлиссельбурге под Петербургом, на берегу Ладожского озера. Стоимость недвижимости составляет около 30 миллионов рублей. В столице же у певицы есть хрущевка метражом 45,5 «квадрата» на пятом этаже дома на бульваре Генерала Карбышева.