Стало известно о недвижимости Булановой на десятки миллионов рублей

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова владеет недвижимостью в Петербурге, Ленинградской области и Москве на десятки миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, постоянным местом проживания певицы служит квартира, расположенная на седьмом этаже премиального жилого комплекса «Ван-Вителли» на Васильевском острове. Площадь объекта — 122 квадратных метра, а его стоимость оценивается примерно в 50,2 миллиона рублей. Автор публикации уточнил, что ранее звезда владела еще одной квартирой в том же районе — на 11-й линии Васильевского острова, — однако 10 лет назад продала ее и переехала в новое жилье.

Помимо этого, в собственности у Булановой находится коттедж с садом в английском стиле в Шлиссельбурге под Петербургом, на берегу Ладожского озера. Стоимость недвижимости составляет около 30 миллионов рублей. В столице же у певицы есть хрущевка метражом 45,5 «квадрата» на пятом этаже дома на бульваре Генерала Карбышева. Предположительно, эта квартира сдается в аренду.

