Собчак раскритиковала стиль Баскова

Ксения Собчак считает Николая Баскова талантливым исполнителем. При этом она раскритиковала его наряды, проведя сравнение со стилем Филиппа Киркорова. Сравнение было не в пользу Николая, сообщает издание Рassion.ru.

«Он все время в золотистых пиджаках как у Киркорова. Все это дорого, красиво, но для меня Басков немножко про другое», - объяснила Ксения.

Она посоветовала Баскову сменить стиль на более строгий. По словам журналистки, артисту может подойти стиль Tom Ford. Дорогие классические костюмы отлично будут смотреться на «натуральном блондине».

«Строгие смокинги, аскетичная одежда. Ему такое идет больше», - сказала Собчак.

Кстати, Николай Басков не так давно рассказал, что шесть раз подавал заявление в ЗАГС – и шесть раз не доходил до этого учреждения. На вопрос о том, кто срывал церемонии, он ответил честно: всегда он сам.