Такие браки запрещены: почему Басков шесть раз не дошел до ЗАГСа

Певец Николай Басков не так давно рассказал, что шесть раз подавал заявление в ЗАГС – и шесть раз не доходил до свадьбы. На вопрос о том, кто срывал церемонии, он ответил честно: всегда он сам. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский» Станислав Самбурский порассуждал в беседе с сайтом «Страсти», почему исполнитель хита «Шарманка» все еще одинок.

По словам эксперта, публика привыкла видеть в Баскове золотого мальчика, певца в стразах, человека, который всё превращает в шоу. Но в этой блестящей декорации есть важная деталь — всё, что у Баскова происходит, должно быть видно. Он живет так, как другие позируют: всегда под идеально выстроенным студийным светом, всегда в движении, всегда под аплодисменты.

«Всё, что не вписывается в кадр, Басков безжалостно вырезает из собственной биографии. О сыне от первого брака — ни слова, будто его никогда не существовало, хотя парню уже 19. О свадьбах, о которых он шутит в интервью, — ни снимков, ни имен.. Это не потому, что у Баскова есть что скрывать. Для него то, что по-настоящему близко — невыносимо. Он умеет флиртовать, обольщать, строить глазки, но не выдерживает реальности отношений, где нужно быть не персонажем, а человеком. Басков живет в мире, где любовь — это сцена. Где он одновременно и герой, и зритель, и режиссер»,

По мнению психолога, когда рядом с артистом появляется женщина, то она сразу становится частью постановки: романтический эпизод, «красивая партнерша, камео в золотом сезоне. Он влюбляется, увлекается, обещает, подает заявление в ЗАГС — а потом, как только сюжет рискует стать обычной жизнью, снимается с роли.

«Для Баскова уйти первым — значит сохранить контроль. Не дать себе превратиться в мужа — значит остаться «звездой». Ведь звезды не живут, они светят и боятся потухнуть в рутине. Можно, конечно, искать объяснение в темпераменте, в кризисе среднего возраста, в усталости от женщин, которые ждут от него подарков, яхт и лепестков роз. Всё проще и глубже. Басков застрял между двумя страхами — одиночеством и настоящей близостью. Он сам признается: уезжает на острова, отключает телефон, спит под шум телевизора. Но это не отдых — это детокс от мира, где никто не визжит, не хлопает и не просит фото на память»,

Эксперт пояснил, что детокс нужен, чтобы не сойти с ума, но в этой тишине Баскову страшно и неуютно. Без публики он словно перестает существовать. Николай боится быть не идеальным, не любимым, ненужным, хоть на секунду позволить себе расслабиться и просто пройтись по пляжу. Для него внимание — кислород, а даже самый райский уголок, где на него не смотрят, хуже ада.

«Николай хочет любви, но любовь — это когда тебя видят, а не смотрят. А Басков привык быть не мужчиной в семейном смысле, не опорой, не защитой, а зрелищем. Он слишком любит себя, даже чтобы делить сцену с кем-то, и слишком зависим от отражения, чтобы позволить другому стоять рядом. Так что финал закономерен: Басков шесть раз не женился, потому что по закону Российской Федерации такие браки не регистрируются. Нельзя жениться на самом себе. Но он свой выбор сделал: пока зал аплодирует, а прожектор не гаснет — Николай вполне счастлив»,

