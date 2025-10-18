Тюльпанова поставила Кержакову ультиматум

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись шесть с лишним лет назад. Развод сопровождался скандалом, последующие годы – борьбой Миланы за алименты на их общего сына Артемия. Уставшая выбивать положенные на ребенка деньги, Милана прекратила общение отца и сына, пишет thevoicemag.

«Он мне платил по десять тысяч восемь лет, пока я не поставила ультиматум: "Либо плати половину расходов, что я трачу на ребенка, либо иди куда подальше"», — рассказала Милана.

Тюльпанова выложила в блог личную переписку со спортсменом. В декабре прошлого года футболист согласился принять условия бывшей жены.

«Я не виделся с сыном уже четыре месяца, и я понимаю, что у меня нет другого выхода, кроме как согласиться с твоими требованиями. Сейчас я нашел возможность ежемесячно переводить тебе 85 тысяч рублей несмотря на то, что по решению суда должен переводить 17 тысяч, пока я безработный», — написал ей Александр.

При этом Кержаков сообщил, что эти 85 тысяч рублей ему придется брать в долг каждый месяц.

Тюльпанова усомнилась в столь бедственном положении бывшего супруга и лучшего бомбардира в истории «Зенита».

«Я предложила ему продать органы. Выход есть всегда, было бы желание», — с резюмировала Милана.

Звезда футбола и дочь сенатора Вадима Тюльпанова узаконили отношения в 2015-м, спустя четыре года они расстались. Развод проходил со скандалами и взаимными обвинениями. Кержаков хотел лишить бывшую супруг родительских прав, но позже решил «прекратить бессмысленные судебные процессы».