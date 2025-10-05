Якубовича назвали «крашем» молодых

Леонид Якубович неожиданно стал очень популярен у молодежи. Так, зумеры заметили 80-летнего телеведущего в кинотеатре и буквально встали в очередь, чтобы с ним сфотографироваться.

Одна из девушек назвала народного артиста России «нашим крашем», что, как пишет «Московский Комсомолец», расшифровывается с молодежного сленга как «объект безмерного обожания».

«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится! — заявила она.

Якубович не отказывал молодым поклонникам в фото. Однако он искреннее недоумевал, для чего им это нужно и удивлялся их количеству.

Ранее СМИ сообщали, что у Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Утверждалось, что из-за этого ведущему посоветовали отказаться от соленых огурцов, пирожков и других подарков гостей шоу «Поле чудес», а также запретили пить алкоголь. Артист же назвал сообщения о его проблемах со здоровьем «полной хренью».