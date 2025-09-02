Раскрыт гонорар Якубовича

Телеведущий и актер Леонид Якубович получает несколько миллионов рублей за частное мероприятие. Его гонорар в разговоре с порталом Сергей Дворцов.

© Global look

Продюсер отметил, что за выступление Якубович получает около пяти-шести миллионов рублей. При этом Дворцов подчеркнул, что он востребован как ведущий мероприятий.

Он также рассказал, что Якубович обычно сам выдвигает условия, которые заказчик должен принять, если хочет видеть его на своем празднике.

«Он очень строгий, жесткий, требовательный. Ведет себя как начальник», — добавил продюсер.

Ранее издание Shot сообщило, что у Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Утверждалось, что из-за этого ведущему посоветовали отказаться от соленых огурцов, пирожков и других подарков гостей шоу «Поле чудес», а также запретили пить алкоголь. Артист назвал сообщения о его проблемах со здоровьем «полной хренью».