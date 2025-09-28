Пять умерших финалистов «‎Битвы экстрасенсов»

«‎Битва экстрасенсов» — программа, которая шла на ТНТ с 2007 года, про людей с необычными способностями. Многие из них обладали даром ясновидения и целительства, предсказывая смерти и болезни людей. Но при этом свою гибель они предвидеть не смогли. «‎Рамблер» расскажет про финалистов шоу, которые скоропостижно скончались после участия в «‎Битве экстрасенсов».

© Соцсети

Илона Новоселова

В 2009 году Илона участвовала в седьмом сезоне «‎Битвы экстрасенсов», где стала финалисткой, но победить ей так ине удалось. На испытаниях она точно описывала причины смертей и находила скрытые предметы. Ее стиль был агрессивным, она часто спорила с другими участниками, но это делало ее запоминающейся. После шоу Илона Новоселова снималась в «‎Экстрасенсы ведут расследование», вела мастер-классы по магии и открыла школу ведьм.

13 июня 2017 года, в 29 лет, Илона выпала из окна шестого этажа московской квартиры. Официальная причина смерти — несовместимые с жизнью травмы, полученные после падения. Известно, что перед смертью она поссорилась с возлюбленным Артемом Бесовым и выпила алкоголя. Было подозрение, что мужчина причастен к ее гибели, однако после того, как он прошел тест на полиграфе, полиция признала случившееся несчастным случаем.

Алексей Фад

© Соцсети

Фад появился в третьем сезоне программы в 2008 году. Он спокойно проходил задания, находил пропавших и описывал их судьбы, используя карты и интуицию, благодаря чему дошел до финала и занял второе место. Зрители запомнили его как мудрого мага без лишней театральности. После шоу он лечил людей в Москве, участвовал в расследованиях и написал книгу о магии. Алексей Фад был женат, у него было несколько детей, — один из которых, Роман, тоже стал экстрасенсом и появился в шоу.

22 июня 2009 года, в день своего 50-летия, Алексей умер в Турции на курорте Мармарис. Семья отмечала праздник в отеле, когда у Фада случился сердечный приступ. Он почувствовал боль в груди, лег на кровать, но умер прежде, чем приехала скорая. Причина смерти — острая сердечная недостаточность, но, по словам семьи, хотя раньше мужчина не жаловался на сердце. Впоследствии сын мага, Роман, говорил о том, что предчувствовал беду.

Восемь умерших актеров из «Интернов»: что с ними стало

Елена Ясевич

© Соцсети

Елена Ясевич родилась 18 мая 1979 года в Минске. В три года она опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, получила тяжелые ожоги и впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь месяцами, и во время этого Елена якобы увидела духов, которые вернули ее на землю. Это пробудило дар ясновидения: она предсказывала смерти в семье и видела ауру людей. Мать научила ее базовым практикам, и Елена стала медиумом, работая с картами и рунами.

В 2013 году Елена победила в двенадцатом сезоне Битвы экстрасенсов. В последние годы Ясевич боролась с онкологией, лечилась в Израиле, но болезнь каждый раз возвращалась. Она дважды перенесла COVID-19, что ослабило организм. 31 мая 2022 года, в 43 года, Елена Ясевич умерла от осложнений: отказали печень и почки. Она потеряла сознание дома, ее госпитализировали, но спасти не удалось.

Диля Абдрашитова

© Соцсети

В 2010 году Диля стала финалисткой седьмого сезона «‎Битвы экстрасенсов». Она снимала порчи и находила людей, используя шаманские практики: работала с травами и барабанами. После шоу она лечила в Нижнекамске, снималась в расследованиях и открыла центр магии. Диля была замужем за магом Арсуном Мовсисяном, с которым они воспитывали детей.

В 2019 году ее супруг скончался. У него была язва, которую Диля пыталась вылечить магией, но не смогла. Это сломало Абдрашитову: у нее отнялись ноги, пропала речь, началась депрессия. 22 апреля 2021 года, в 53 года, она умерла от тяжелой болезни, возможно, осложнений после стресса. Перед смертью за ней ухаживала дочь Лиана. Похороны прошли в Татарстане.

Дария Воскобоева

© Соцсети

Дария практиковала боевую магию, руны и ритуалы, называла себя колдуньей и медиумом. Она училась у волхвов и работала с духами предков. В 2016 году Дария стала финалисткой семнадцатого сезона «‎Битвы экстрасенсов». Она точно предсказывала события и снимала проклятия. После шоу она активно вела приемы и снималась в проектах.

На протяжении года Дария Воскобоева боролась с онкологией. Она проходила лечение в Израиле, но в итоге метастазы вернулись. 4 января 2019 года, в 38 лет, она умерла от рака печени.

Ранее мы писали про актеров, которые получили серьезные травмы во время съемок.